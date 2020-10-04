Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на воскресенье, 4 октября, достигло 35 135 044 случаев. Об этом сообщила платформа Worldometers.

Из них 316 889 случае зафиксировано за последние сутки. Всего за время эпидемии от связанных с коронавирусом осложнений умерли 1 037 974 человек, вылечились 26 126 713.

Смертность от коронавируса достигла 4%. Больше всего случаев заболеваний в США - 7 600 846, на втором месте Индия - 6 549 373, на третьем Бразилия - 4 906 833.

Напомним, по состоянию на вечер субботы, 3 октября, в мире было лабораторно подтверждено 35 038 417 случаев заражения COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 4661 человек.