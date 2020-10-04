В воскресенье, 4 октября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. В результате два человека пострадали, еще один погиб.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Со слов свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, но водитель маршрутного такси не остановился и сбил трех пешеходов.
"Одна женщина осталась под автобусом и скорая которая приехала на место, констатировала факт смерти. Еще двоих людей госпитализировали. Чуть позже водитель маршрутки сказал, что у него отказали тормоза", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.
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