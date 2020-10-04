В результате ракетного обстрела города Гянджа умер один и ранены еще четверо мирных жителей. Об этом сообщили в воскресенье в МИД Азербайджана.

«Один мирный житель убит и четверо мирных жителей ранены в результате ракетного удара армянской армии по густонаселенным жилым районам города Гянджа - второго по величине города Азербайджана, расположенного в 60 км от границы с Арменией», - говорится в сообщении на странице МИД в Twitter.

Также сотрудники МЧС Азербайджана достали двух граждан из-под обломков дома после ракетного обстрела.

Последствия ракетных обстрелов азербайджанского города Гянджа Азербайджан сообщает, что город Гянда обстреляли с территории Армении, и обстрел велся по жилым домам. Армянская сторона говорит о обстрелы военных объектов.

Также Азербайджан заявил, что город обстреляли с территории Армении, и обстрел велся не по военным объектам, а по жилым домам.

«Распространенное армянской стороной информация о якобы обстрелах военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной. В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические сооружения», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Напомним, Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.