Вопрос присутствия российских миротворцев в зоне Нагорно-Карабахского конфликта может быть рассмотрен на заседании Минской группы ОБСЕ. Об этом в субботу, 3 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», - подчеркнул Пашинян.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК, что введение миротворцев РФ возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», - предупредил представитель Кремля.

Напомним, Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.