За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4661 человека, зафиксировано 92 летальных случая, 2146 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 3 октября.

В Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения за сутки. Днем ранее COVID-19 обнаружили у 4633 человек, 1 октября — у 4069, 30 сентября — у 4027.

Также зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев. Предыдущее наибольшее значение было установлено 16 и 26 сентября, тогда умерло 76 пациентов с COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 222 322 человек, из них 98 737 выздоровели, летальных исходов — 4353.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 6554 случая;

Волынская область — 8455 случаев;

Днепропетровская область — 6719 случаев;

Донецкая область — 3864 случая;

Житомирская область — 6468 случаев;

Закарпатская область — 10105 случаев;

Запорожская область — 4401 случай;

Ивано-Франковская область — 14093 случая;

Кировоградская область — 1158 случаев;

Киев — 24043 случая;

Киевская область — 9591 случай;

Львовская область — 21032 случая;

Луганская область — 1207 случаев;

Николаевская область — 3490 случаев;

Одесская область — 14379 случаев;

Полтавская область — 2727 случаев;

Ровенская область — 12956 случаев;

Сумская область — 4908 случаев;

Тернопольская область — 14167 случаев;

Харьковская область — 20104 случая;

Херсонская область — 1340 случаев;

Хмельницкая область — 6647 случаев;

Черновицкая область — 14966 случаев;

Черкасская область — 4430 случаев;

Черниговская область — 4518 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Аваков просит у Кабмина выделить из COVID-фонда еще 1,9 миллиарда.