За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4661 человека, зафиксировано 92 летальных случая, 2146 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 3 октября.
В Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения за сутки. Днем ранее COVID-19 обнаружили у 4633 человек, 1 октября — у 4069, 30 сентября — у 4027.
Также зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев. Предыдущее наибольшее значение было установлено 16 и 26 сентября, тогда умерло 76 пациентов с COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 222 322 человек, из них 98 737 выздоровели, летальных исходов — 4353.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 6554 случая;
Волынская область — 8455 случаев;
Днепропетровская область — 6719 случаев;
Донецкая область — 3864 случая;
Житомирская область — 6468 случаев;
Закарпатская область — 10105 случаев;
Запорожская область — 4401 случай;
Ивано-Франковская область — 14093 случая;
Кировоградская область — 1158 случаев;
Киев — 24043 случая;
Киевская область — 9591 случай;
Львовская область — 21032 случая;
Луганская область — 1207 случаев;
Николаевская область — 3490 случаев;
Одесская область — 14379 случаев;
Полтавская область — 2727 случаев;
Ровенская область — 12956 случаев;
Сумская область — 4908 случаев;
Тернопольская область — 14167 случаев;
Харьковская область — 20104 случая;
Херсонская область — 1340 случаев;
Хмельницкая область — 6647 случаев;
Черновицкая область — 14966 случаев;
Черкасская область — 4430 случаев;
Черниговская область — 4518 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Аваков просит у Кабмина выделить из COVID-фонда еще 1,9 миллиарда.
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