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Кандидат на пост главы ОТГ Васильковского района Роман Засуха был пойман на попытке подкупить избирателей. Соответствующее правонарушение зафиксировано Васильковским отделом полиции ГУ НП в Киевской области, сообщает Инпресс.

Сообщается, что 2 октября в помещении общеобразовательной школы (проспект Науки, 23, в пгт Гребинки Васильковского района Киевской области) кандидат в председатели ОТГ Роман Валерьевич Засуха подарил учителям конверт с денежными средствами.

Правонарушение в тот же день было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Справка. Роман Засуха — директор гимназии пгт Гребинки, родственник Татьяны и Анатолия Засухи. Семейство Засух - крупнейшие землевладельцы Украины, заработавшие основной капитал в то время, когда Валерий Засуха был губернатором Киевской области (с 1996 по 2005 год). После «оранжевой» революции Анатолий Засуха сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. В Украину экс-губернатор Засуха вернулся в 2008 году. Его жена Татьяна была нардепом от Партии Регионов, а при Порошенко семейство ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко. Накануне местных выборов 2020 года семья Засухи была замешана в скандале: выяснилось, что при их содействии на территории Васильковского района были внезапно прописаны 1500 человек.
ForUm

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