Предложения Беларуси о сокращении персонала в посольствах Литвы и Польши являются обязательными к исполнению. В Минске не понимают, почему Варшава и Вильнюс отказываются.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

По его словам, эти предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси.

«Никто не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», - подчеркнул Глаз и добавил, что это также относится и к Польше.

Он подчеркнул, что Венская конвенция дает достаточно инструментов дипломатического воздействия в таких случаях.

«Готов даже процитировать… "При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства», - отметил Глаз.

Напомним, Беларусь принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза.