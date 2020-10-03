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Министерство обороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника в ходе боев в Нагорном Карабахе. Военные Азербайджана заявляют об уничтожении сотен единиц техники.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

«Сегодня азербайджанская армия продвинулась в определенных направлениях, очистив территорию от войск противника, освободив новые базы», - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в 27 сентября по 2 октября 20:00 общие потери противника составляют:

до 230 танков и другой бронетехники;

250 артиллерийских орудий, реактивных гранатометов, минометов;

38 средств ПВО;

10 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов;

7 складов боеприпасов;

Более 130 автомобилей;

1 зенитный ракетный комплекс С-300.

Напомним, Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.
ForUm

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