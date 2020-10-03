Министерство обороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника в ходе боев в Нагорном Карабахе. Военные Азербайджана заявляют об уничтожении сотен единиц техники.
Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
«Сегодня азербайджанская армия продвинулась в определенных направлениях, очистив территорию от войск противника, освободив новые базы», - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в 27 сентября по 2 октября 20:00 общие потери противника составляют:
до 230 танков и другой бронетехники;
250 артиллерийских орудий, реактивных гранатометов, минометов;
38 средств ПВО;
10 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов;
7 складов боеприпасов;
Более 130 автомобилей;
1 зенитный ракетный комплекс С-300.
Напомним, Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.
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