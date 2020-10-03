В результате проверки контактных лиц президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, в Белом доме выявили два случая заражения, сообщает CGTN.

Положительный результат теста получил журналист, работающий в пуле.

Также заражение коронавирусом подтвердили у сотрудника пресс-службы Белого дома.

«Все остальные журналисты, которые были протестированы сегодня, получили отрицательные результаты», - говорится в сообщении.

Газета Politico сообщает, что COVID-19 обнаружили у менеджера предвыборной кампании Трампа Уильяма Степина. По ее данным, руководитель избирательного штаба узнал о поставленном ему врачами диагнозе в пятницу вечером. У Степина наблюдаются "слабо выраженные симптомы, схожие с теми, которые фиксируются при гриппе".

Напомним, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительный результат теста на COVID-19.