также в разделеМир
Нидерланды усилили карантинные ограничения 5
Алиев: У нас нет времени ждать еще 30 лет 10
На коронавирус у Трампа отреагировал Ким Чен Ын 14
До 230 танков: Азербайджан опубликовал список потерь противника в Карабахе 20
Макрон призвал Алиева прекратить войну 17
Ереван заявил о наступлении Азербайджана 49
США вслед за ЕС ввели санкции против белорусских чиновников 11
В РФ журналистка сожгла себя у здания МВД 98
Кадыров заявил, что Навальный может считать его заказчиком отравления 50
ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников 12
Меркель встретится с Тихановской 14
Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта 232
Беларусь вводит ответные санкции против ЕС 53
Разрыв между Байденом и Трампом растет после дебатов 37
Трамп с супругой заразились COVID-19 76
Навальный подает в суд на Пескова 42
Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2» 18
США не присоединятся к санкциям Канады и Британии против Беларуси 22

В результате проверки контактных лиц президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, в Белом доме выявили два случая заражения, сообщает CGTN.

Положительный результат теста получил журналист, работающий в пуле.

Также заражение коронавирусом подтвердили у сотрудника пресс-службы Белого дома.

«Все остальные журналисты, которые были протестированы сегодня, получили отрицательные результаты», - говорится в сообщении.

Газета Politico сообщает, что COVID-19 обнаружили у менеджера предвыборной кампании Трампа Уильяма Степина. По ее данным, руководитель избирательного штаба узнал о поставленном ему врачами диагнозе в пятницу вечером. У Степина наблюдаются "слабо выраженные симптомы, схожие с теми, которые фиксируются при гриппе".

Напомним, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительный результат теста на COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги