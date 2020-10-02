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Спасатели локализовали пожары в Луганской области, населенные пункты защищены.

Пропавшими в зоне пожаров считаются четыре человека.

Киевский апелляционный суд оставил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет заключения без изменений.

Местные выборы могут быть перенесены только когда будет введено в Украине чрезвычайное положение. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В ночь на 1 октября произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве на проспекте Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания.

По факту взрыва возле Высшего антикоррупционного суда Украины начато уголовное производство.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что о предоставлении военной помощи Азербайджану речь не идет, но Украина поддерживает территориальную целостность этой страны. 

Канада дополнительно выделит 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины. 

В Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.

Фонд государственного имущества Украины, в управлении которого находится АО «Объединенная горно-химическая компания», на основании полученных фактов о нарушении и.о. председателя правления ОГХК Питером Дэвисом условий трудового контракта, освещенных в том числе в многочисленных обращениях народных депутатов Украины, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства, выдал приказ о его увольнении.

По состоянию на 2 октября в Украине лабораторно подтвержден 217 661 случай COVID-19, из них за последние сутки – 4633.
ForUm

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