также в разделеСтолица
Взрыв возле ВАКС расследуют как хулиганство 9
В Киеве возле ж/д вокзала подстрелили женщину 9
В Киеве появилась самая длинная алея сакур в Украине 13
В Киеве – почти полтысячи новых случаев COVID-19 и 10 смертей 11
Сентябрь в Киеве повторил рекорд 100-летней давности 22
Карманники предлагали начальнику полиции киевского вокзала взятку за «крышевание» 24
В Киеве коронавирусом заболели еще 377 человек 16
Кличко хочет более сурового наказания для зацеперов 21
В Киеве 219 новых случаев COVID-19, 8 больных умерли 12
Кличко: Уже 40 процентов воды в Киеве обеззараживают не хлором 33
Задержали участников банды, которые пытались присвоить жилкомплекс на Подоле 13
«Девочку с колосками» после реставрации установили в Музее Голодомора 30
Киев занял первое место в Европе по количеству высоток 32
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 416 человек 31
В Киеве погиб зацепер, попавший под поезд метро 29
Застройку Чкаловского сквера лоббирует депутат из первой пятерки «Батькивщины» 23
Умер первый глава КГГА Иван Салий 25
В Киеве на карантине – 290 классов и 23 группы в детсадах 13

В ночь на 1 октября произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве на проспекте Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания, сообщает пресс-служба ВАКС.

По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства.

На место происшествия прибыли сотрудники Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве и решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по данному факту и начала осуществления расследования.

Также ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

«Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленным на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие», – говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги