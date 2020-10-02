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Канада дополнительно выделит 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампани, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Канадский министр выразил соболезнования министру, всем родным и близким погибших в трагической катастрофе военного самолета Ан-26Ш на Харьковщине.

Кулеба сообщил коллеге о ситуацию с безопасностью на Донбассе и интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатического урегулированию в нормандском формате и на консультациях в Минске. Франсуа-Филипп Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины. Министр иностранных дел Украины в очередной раз подчеркнул критическую важность сохранения устойчивых предпосылок безопасности для прогресса на пути мирного урегулирования.

Собеседники отметили образцовое взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности. Кулеба выразил благодарность за активное участие канадских военнослужащих в операции «Unifier» и важный вклад Вооруженных сил Канады в укрепление безопасности нашего государства во взаимодействии с Вооруженными силами Украины. Шампань сообщил о решении канадского правительства выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

Также Кулеба сообщил о завершающей стадии формирования украинской делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Стороны уделили внимание углублению экономического сотрудничества и продолжению диалога по либерализации визового режима. Собеседники обсудили дальнейшее внедрение реформ, направленных на развитие украинской экономики и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Особенно важной темой разговора стала дальнейшая координация действий перед следующим этапом переговоров с Исламской Республикой Иран о компенсациях за сбивание самолета рейса PS752.

Руководители внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями относительно развития событий в Республике Беларусь.

Справка: Между Украиной и Канадой поддерживается активный политический диалог, в том числе в формате телефонных разговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, последний из которых состоялся 22 сентября, а также между главами МИД, по вопросам взаимодействия в деле расследования сбивания Ираном украинского самолета рейса PS752 в январе 2020 года.
ForUm

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