В Луганской области, где продолжается тушение лесных пожаров, пропавшими считаются четыре человека, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 8 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - сердечных приступов, причина смерти 1 человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС)», – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что считаются пропавшими без вести 4 человека.
Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.
Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Благодаря комплексному применению наземных и сил авиации 2 октября не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.
Всего к тушению привлечены 2 тысячи 505 человек и 260 единиц техники.
Продолжается тушение 7 основных ячеек.
Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.
Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет почти 19 тысяч гектаров.
По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.
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