также в разделеПроисшествия
На Херсонщине военный задушил сослуживца 11
Масштабные пожары на Луганщине охватили почти 19 тысяч гектаров 26
Следствие изучает четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине 36
ООС: Боевики совершают обстрелы из гранатометов 11
В Украине – 4633 случая COVID-19 за сутки 20
Число жертв пожаров на Луганщине возросло до 11 17
В Станице-Луганской горит целая улица 22
В Луганской области уже ликвидировали 116 пожаров 42
Пожар распространился на КПВВ «Станица Луганская» 44
Из-за пожара закрыли КПВВ в Станице Луганской 28
Число погибших в результате пожаров на Луганщине возросло до 9 человек 22
Аваков: Полиция проверяет версию поджога на Луганщине 16
Площадь пожаров на Луганщине достигла 11 тысяч гектаров 61
Число жертв пожаров на Луганщине возросло до 5 человек 12
Штаб ООС: Пожары в Луганской области спровоцированы обстрелами оккупантов 16
Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Пожары возле Станицы Луганской возникли из-за обстрелов боевиков 16
По фактам пожаров на Луганщине начаты уголовные производства 27

В Луганской области, где продолжается тушение лесных пожаров, пропавшими считаются четыре человека, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 8 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - сердечных приступов, причина смерти 1 человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС)», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что считаются пропавшими без вести 4 человека.

Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Благодаря комплексному применению наземных и сил авиации 2 октября не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

Всего к тушению привлечены 2 тысячи 505 человек и 260 единиц техники.

Продолжается тушение 7 основных ячеек.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет почти 19 тысяч гектаров.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги