Местные выборы могут быть перенесены только когда будет введено в Украине чрезвычайное положение.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола на тему «Местные выборы 2020 и COVID-19», отвечая на вопрос о возможности перенесения выборов из-за резкого увеличения больных COVID-19, сообщает УНИАН.

«Выборы могут быть перенесены только когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так как прописано в избирательном законодательстве и эпидемическими нормами, которые утвердил Кабинет Министров Украины», - отметил Ляшко.



Напомним, 15 сентября в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы.