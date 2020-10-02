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Президент Владимир Зеленский заявляет, что о предоставлении военной помощи Азербайджану речь не идет, но Украина поддерживает территориальную целостность этой страны. 

Об этом глава государства сообщил во время общения с представителями СМИ Черновицкой области, передает УНИАН.

«Речь не идет о том, что Украина будет помогать, (предоставлять) военную помощь любой стране», - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент заявил, что отношения Украины и Азербайджана в последние год-два являются особыми.

«Они очень серьезные, мощные и на экономическом направлении, и на геополитическом. Это правда. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они также всегда, когда мы говорим о Крыме, - они откровенно говорят, что была незаконная аннексия Крыма, всегда поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитет Украины. Поэтому здесь мы поддерживаем друг друга», - заявил президент.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон азербайджано-армянского конфликта.
ForUm

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