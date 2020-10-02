По факту взрыва возле Высшего антикоррупционного суда Украины начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что вчера около 17:00 в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении поврежденного стекла на втором этаже здания. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, при осмотре выяснилось, что у здания прогремел взрыв, в результате которого было повреждено стекло окна. Взрывотехники изъяли остатки для проведения экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания лиц, причастных к этому событию.

Напомним, в ночь на 1 октября произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве на проспекте Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания.