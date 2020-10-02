также в разделеОбщество
Украинцам обещают теплые выходные 6
Зеленский одобрил отмену ограничения зарплат в госкомпаниях 8
СБУ подозревают строительную компанию в отмывании 500 млн 8
Freedom House: Пандемия углубила кризис демократии по всему миру 10
На Харьковщине у сотрудника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики 8
МВД: Пожары на Луганщине локализованы 23
Аваков просит у Кабмина выделить из COVID-фонда еще 1,9 миллиарда 21
Шмыгаль: Объекты критической инфраструктуры на Луганщине не пострадали 29
Главный санврач назвал условие переноса местных выборов 16
Глава Нафтогаза заболел коронавирусом 13
Власти Харькова отрицают смерть Кернеса 66
Скандал с буками: IKEA не нашла доказательств использования «черной» древесины 16
В крупнейшей частной клинике Днипра произошла утечка данных пациентов 15
Еще у двух нардепов подтвердили коронавирус 14
Украина сообщила в Гаагу о пропаганде военной службы среди детей в Крыму 10
НАПК снова вызывает Герегу из-за предложения мэрам купить маски у «Эпицентра» 23
Дело Маркива: Обвинение пытается приобщить к делу слова нацгвердейца из прослушки 13
СБУ сообщила об очередной многомиллионной схеме на Укрзализныце 16

Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 по Чугуевом начали выдавать тела для захоронения, сообщает пресс-служба ГБР.

«Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, а у родственников погибших курсантов отобраны биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги