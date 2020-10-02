Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 по Чугуевом начали выдавать тела для захоронения, сообщает пресс-служба ГБР.

«Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, а у родственников погибших курсантов отобраны биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.