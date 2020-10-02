У главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева подтвердили коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично», – отметил он.

При этом Коболев подчеркнул, что чувствует себя хорошо. «Надеюсь, что нюх не утрачу, ни реальный, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать - менеджмент и сотрудники Нафтогаза преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал», – подчеркнул он.

Глава НАК также сообщил, что на время самоизоляции выполнять его обязанности будет первый заместитель главы правления Нафтогаза Сергей Перелома.

«Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал», – подытожил он.