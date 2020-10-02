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Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет.

«Волна слухов о его якобы смерти, которая накрыла вчера вечером харьковские паблики и соцсети – не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах», - говорится в заявлении на сайте горсовета.

Кернес проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Отделение, в котором он находится, имеет четкий регламент своей работы, не предусматривающий у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим объясняется отсутствие видеообращений Кернеса к горожанам.

Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса. «Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление», - сказано в официальном письме профессора.

Акцентируем внимание на том, что клиника «Шарите» является одним из лучших лечебных учреждений мира, которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента.

Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. 
ForUm

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