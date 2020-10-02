За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 447 человек. Десять больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество выявленных больных в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки – плюс 447 человек. 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Увеличилось количество выздоровевших. За минувшие сутки - 312 человек. Всего коронавирус преодолели 7253 жители Киева.

Напомним, по состоянию на 2 октября в Украине лабораторно подтвержден 217 661 случай COVID-19, из них за последние сутки – 4633.