также в разделеСтолица
Сентябрь в Киеве повторил рекорд 100-летней давности 21
Карманники предлагали начальнику полиции киевского вокзала взятку за «крышевание» 23
В Киеве коронавирусом заболели еще 377 человек 16
Кличко хочет более сурового наказания для зацеперов 21
В Киеве 219 новых случаев COVID-19, 8 больных умерли 12
Кличко: Уже 40 процентов воды в Киеве обеззараживают не хлором 33
Задержали участников банды, которые пытались присвоить жилкомплекс на Подоле 13
«Девочку с колосками» после реставрации установили в Музее Голодомора 29
Киев занял первое место в Европе по количеству высоток 31
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 416 человек 31
В Киеве погиб зацепер, попавший под поезд метро 29
Застройку Чкаловского сквера лоббирует депутат из первой пятерки «Батькивщины» 23
Умер первый глава КГГА Иван Салий 23
В Киеве на карантине – 290 классов и 23 группы в детсадах 13
Житель Донетчины убил мужчину в Киеве, чтобы завладеть его квартирой 41
В киевских больницах с COVID-19 – 1150 пациентов, 258 в тяжелом состоянии 16
В Киеве – 328 случаев COVID-19 за сутки 13
За сутки коронавирусом заболели 323 киевлянина 12

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 447 человек. Десять больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество выявленных больных в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки – плюс 447 человек. 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Увеличилось количество выздоровевших. За минувшие сутки - 312 человек. Всего коронавирус преодолели 7253 жители Киева.

Напомним, по состоянию на 2 октября в Украине лабораторно подтвержден 217 661 случай COVID-19, из них за последние сутки – 4633.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1420 грн.
9
Теги