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Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней с 18 по 20; 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 18,4 ° С, что превысило климатическую норму на целых 4,5° С. Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года.

Также он оказался уникальным, потому что нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксирован 1 сентября: + 34,7 ° С. Холоднее всего было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 6,9 ° С.

На проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы и поэтому уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки в столице.
ForUm

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