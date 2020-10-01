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Министерство иностранных дел Украины выразило протест Беларуси в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и Российской Федерации.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства, 1 октября в МИД Украины был приглашен советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Украине (в связи с отсутствием посла РБ в Киеве) для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ представителя российской оккупационной администрации В.Константинова (в формате видеоконференции).

«Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополь», - подчеркнули в МИД.

Представитель посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась.

В ходе встречи были также затронуты вопросы по недружественному инциденту с остановкой и осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе. МИД Украины пока не получило официальных разъяснений Минска по этому инциденту.
ForUm

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