Беларусь не ответила на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответ не получен. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности», - заявили в МИД.

Напомним, украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Белорусские пограничники обыскали автомобиль Кизима во время возвращения из Киева в Минск.

11 сентября Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и возразил при этом нарушения конвенции.

Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета страны.