также в разделеПолитика
Боррель: Угрозы приостановки безвиза для Украины нет 9
Постпред Украины при ООН: РФ должна официально попросить воду для Крыма 17
Боррель: ЕС никогда не признает оккупации Крыма 20
В Раде инициировали выход Фокина из ТКГ 19
Депутат Бундестага: Мы должны взять за основу мирный план Медведчука и реализовать его 75
Нардеп Плачкова заявила об ответственности государства за избиения людей за их взгляды 19
Захарченко предложил обсудить вывод из тупика Минского процесса 23
МИД: Оснований для пересмотра безвиза с ЕС нет 29
Медведчук: Объемы украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились ‒ это и есть «стратегическое партнерство»? 40
Апасов: Украина ничего не получит от непризнания выборов в Беларуси, кроме проблем 41
Зеленский об агрессии РФ: Человечество не усвоило урок Второй мировой 23
В Европе винят Порошенко и активистов в провале судебной реформы 28
У Фокина – новая идея относительно выборов на Донбассе 43
«Слуга народа» прокомментировала скандальный съезд в университете Шевченко 25
Зеленский ответил на петицию о его отставке: каких-либо решений не планируется 28
КИУ призвал «Слугу народа» прекратить использовать вузы в политических целях 18
Голян: Антимонопольные инициативы партии Медведчука спасут Украину от экономического безумия власти 92
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по противодействию домашнему насилию 11

Беларусь не ответила на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода

«После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответ не получен. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности», - заявили в МИД.

Напомним, украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск. 

Белорусские пограничники обыскали автомобиль Кизима во время возвращения из Киева в Минск. 

11 сентября Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и возразил при этом нарушения конвенции.

Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета страны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1748 грн.
12
Теги