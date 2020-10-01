Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что ее переезд на государственную дачу в Пуще-Водице – временная вынужденная мера, связанная с соображениями безопасности. Об этом она написал на своей странице в Facebook.



«Прошу поверить мне на слово, что переезд в этой дом – временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно соображениями безопасности», – подчеркнула генпрокурор.

«Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу. От брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена», – отметила Венедиктова.

При этом она подчеркнула, что не вступала в заговор с сотрудниками ГУД или Кабмина. «Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривал. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству, так что богатый опыт аренды такого рода имущества у меня нет», – заявила генпрокурор.

«Я ни секунды не сомневаюсь в себе - никаких законов я не нарушала: ни юридические, ни законы морали и чести. Услышав о том, что представители гражданского общества и журналисты заинтересовались темой моего проживания в этом доме, я немедленно направила соответствующие запросы в соответствующие органы власти с целью прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней. Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена ​​на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тень сомнения в этом чувствительном для общества вопросе», – подчеркнула она.

Также Венедиктова отметила, что не видит в своих действиях ни правовых, ни морально-этических вопросов. «Я не могу позволить обществу сомневаться в себе. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Не имеет никакого права генеральный прокурор страны своим поведением заставить кого-то сомневаться в порядочности принятых решений. В этом вопросе стоит точка», – подытожила она.

По данным СМИ, в июне семья генпрокурора Ирины Венедиктовой переехала на государственную дачу в Пуще-Водице.