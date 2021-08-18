В Золотом Луганской области в результате вражеского обстрела ранена местная жительница, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

«В последнее время все чаще страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу. Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться?» - отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он сообщил, что вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов.

В результате жительница Золотого-4 1973 года, проживающая на ул. Первая Свободная, получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Также огнестрельное ранение получил наш военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ в Причепиловцы, которого госпитализировали в больницу в Северодонецке.

«Пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь. Однако мы не знаем, чего ожидать даже сегодня. И если наши вооруженные силы готовы дать врагу сопротивление, то даже не представляю, какой опасности подвергаются жители населенных пунктов Луганщины: ежеминутно жить с мыслями о безопасности родных, о том, что можно за считанные секунды потерять квартиру и оказаться на улице. Вряд ли об этом задумываются представители незаконных вооруженных формирований, которые целятся в мирных дома», - акцентировал Гайдай.

Всего пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в Луганской течение 17 августа.

Так, российско-оккупационные войска дважды открыли огонь в направлении Причепиловки из стрелкового оружия.

Трижды обстреляны украинские позиции вблизи Золотого-4 из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов.