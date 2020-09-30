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Вчера в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины, сообщает пресс-служба облглавка.

Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для решения подследственности по дальнейшему досудебному расследованию в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным СМИ, народный депутат от «Слуги народа» Олег Семинский в субботу, 26 сентября, в центре Чернигова спустил колеса нескольким автомобилям, чтобы защитить от переклейки рекламный билборд кандидата в мэры Чернигова Юрия Тарасовца.

Как видно из видео, которое обнародовал телеканал «Дитинець», 47-летний нардеп заблокировал на своем авто Toyota Land Cruiser подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды «Магр-авто», и спустил шины в нескольких авто.

На бордах была изображена политическая реклама кандидата в мэры Чернигова от «Слуги народа» Юрия Тарасовца.
ForUm

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