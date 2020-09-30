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Соратники оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Александра Лукашенко.

Обращение подписали более 37 тыс. человек из 102 стран мира, сообщается  в телеграм-канале соратников Тихановской «Страна для жизни».

В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко «за преступления против человечества».

Как отмечается в сообщении, авторы петиции обвиняют белорусского президента в преступлениях против человечества», поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.

В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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ForUm

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