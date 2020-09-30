Соратники оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Александра Лукашенко.

Обращение подписали более 37 тыс. человек из 102 стран мира, сообщается в телеграм-канале соратников Тихановской «Страна для жизни».

В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко «за преступления против человечества».

Как отмечается в сообщении, авторы петиции обвиняют белорусского президента в преступлениях против человечества», поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.

В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в стране.