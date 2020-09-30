У 219 жителей столицы за прошедшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом. Восемь больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице несколько уменьшилось количество жителей, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22778», - сказал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«И у нас увеличилось количество тех, кто выздоровели. За минувшие сутки – 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6710 жителей Киева», - отметил мэр столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 37, Днепровском – 35, Деснянском районе - 29 случаев.