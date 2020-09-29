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Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал отправить «снова на пенсию» первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

«Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец», - написал он в Facebook.

Аваков считает, что «слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев».

«Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», - резюмировал министр.

Напомним, сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.  
ForUm

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