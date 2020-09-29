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Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией. Об этом он сказал 29 сентября во время заседания парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает Радио Свобода.

«Я не политик, и сделать какое-то определение этого я не могу. Никакого подтверждения, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной, пока я не вижу», - заявил Фокин.

 

В то же время представитель Украины в ТКГ отметил, что боевиков на Донбассе Российская Федерация поддерживает. По словам Фокина, против Вооруженных сил Украины на Донбассе воюют наемники из почти 30 стран мира.

Напомним, заместитель главы украинской делегации на Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса».  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.
ForUm

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