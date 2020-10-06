На место экс-заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина пока никого не рассматривают, а его должность фактически ликвидирована.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, журналист Денис Казанский.

«Фактически у него (Фокина. - Ред.) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность упразднена», – отметил он.

Как сообщал ForUm, 29 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.