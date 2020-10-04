Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что решение о назначении экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем председателя Трехсторонней контактной группы принималось коллективно.

Об этом Ермак заявил в интервью Украины 24.

По его словам, решение о приглашении бывшего премьера Украины Витольда Фокина к Трехсторонней контактной группы принималось с учетом его политического опыта.

«Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел довольно долгий путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР», — сказал Ермак.

Он отметил, что если бы Фокин делал провокационные заявления о Донбассе раньше, то его бы не приглашали к ТКГ.

«Я хотел бы, чтобы было четкое понимание, немного сказать о том, что ТКГ — это консультационная площадка. Это не представительство государства. Соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украина … Но произошла ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение — исключить Фокина с ТКГ», — отметил Ермак.

Как сообщал ForUm, 29 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.