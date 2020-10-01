Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал подробности увольнения его скандального экс-заместителя Витольда Фокина, сообщает УНИАН.

Отмечается, что он оправдал слова Фокина о том, что якобы нет войны между Украиной и Россией, «длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве». Также Кравчук предполагает, что он мог сделать скандальное заявление на эмоциях. В то же время называет его «опытным и добросовестным» человеком.

«Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась такая, что он должен сам определиться со своей позицией, как быть дальше. Мы не делали каких-то обвинений и не выдвигали радикальных предложений. Но точно сказали, что Витольд Павлович должен сам определить свои дальнейшие действия, свое пребывание в делегации. Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности главы делегации, – заявил Кравчук. – Когда речь идет о человеке, тем более о человеке с такой биографией, при всей сложности любого вопроса надо оставаться человеком».

При этом Кравчук заявил, что до назначения Фокина о его позиции не знали:

«Кто ее мог знать (его позицию), если он нигде не участвовал в таких политических дебатах? Вы его что видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли».

Также он отметил, что вопрос замены Фокина пока не обсуждался. Кравчук не уверен, что это надо делать прямо сейчас, но обещает при необходимости принимать активное участие в назначении.

Как сообщал ForUm, 29 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации