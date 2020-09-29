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Власти Брюсселя решили запретить проституцию на неопределенный срок в попытке замедлить распространение коронавируса в столице Бельгии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Кроме того, местные власти закрыли три гостиницы, которые принимают секс-работников, потому что ими не были соблюдены меры социального дистанцирования, сообщила пресс-секретарь брюссельской мэрии Вафа Хаммих.

Она сказала, что полицейский контроль будет усилен, чтобы обеспечить соблюдение запрета.

Решение о запрете проституции было принято после того, как Брюссель решил ввести комендантский час в барах.

С начала этой недели все бары и кафе должны быть закрыты с 11 вечера до 6 утра, в то время как все другие учреждения, продающие напитки или еду, должны закрываться в 10 вечера.

В Брюсселе в последние недели наблюдается рост числа заражений коронавирусом.

 
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