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По состоянию на 10:00 29 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 614 человек, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели - 2200 человек, летальных случаев - 10.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 546 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 139 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 

 
ForUm

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