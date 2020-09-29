По состоянию на 10:00 29 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 614 человек, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели - 2200 человек, летальных случаев - 10.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 546 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 139 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 29 сентября в Украине зафиксировано 3627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.