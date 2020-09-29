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Батальонные группы, подразделения трех дивизий ВДВ РФ, участвовавшие в учениях «Славянское братство-2020» на территории Беларуси, возвращаются в Россию. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны РФ.

«Сегодня в пункт постоянной дислокации в Иваново после выполнения учебно-боевых задач на учении прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка. В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ, также принимавших участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство-2020», - заявили в Минобороны РФ.

Совместные учения двух стран проходили с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Беларуси. Россия направила на эти учения более 900 военнослужащих - три батальонных тактических группы из трех дивизий ВДВ РФ - Псковской, Тульской и Ивановской.

На учениях в Беларуси на минувшей неделе российские военные задействовали стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Российское-белорусские учения проходили на фоне обострения политической ситуации в Беларуси. Сербия отказалась от участия в них.

Ранее 15 сентября Минобороны РФ сообщило, что учения на территории Беларуси 12-16 октября проведут миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», - сообщили в российском военном ведомстве.
ForUm

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