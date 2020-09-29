Сейчас в мире достигнута чрезвычайная мобилизация усилий ученых и промышленности в создании вакцины против коронавируса, но по самому оптимистическому прогнозу, работа может быть завершена в середине зимы 2021 года.

Такое мнение в эфире Franceinfo выразил президент-генеральный директор французского государственного научно-исследовательского института в сфере биомедицины Inserm Жиль Блош, передает Укринформ.

«По лучшим, оптимистическим сценариям, вакцину можно получить на середину зимы. Также есть основания полагать, что это не произойдет к середине зимы, тогда это можно ожидать (создания вакцины - Ред.) в течение года или двух», - считает руководитель Inserm.

Он отметил чрезвычайную мобилизацию в мировой научной среде и промышленной отрасли в вопросе создания вакцины против коронавирусной болезни. По словам Блоша, сейчас в мире реализуется около 300 проектов по созданию вакцины. Многие из них уже вышли на третий этап испытаний вакцины на людях, чтобы исследовать их эффективность и безопасность.