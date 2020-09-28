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В Евросоюзе прокомментировали удаление фразы из блога верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, посвященного его визиту в Украину. «Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным», - заявил представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано в комментарии DW.

Напомним, в блоге, опубликованном Боррелем 23 сентября по итогам поездки в Украину, был такой отрывок: «Правда, еще остается много работы, которую нужно сделать, чтобы полностью воспользоваться преимуществами этого сотрудничества (между ЕС и Украиной, - ред.) в рамках Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Как я сказал президенту (Украины Владимиру Зеленскому. - Ред.), Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат: лучший путь для нас поддержать Украину – это реформировать страну. Но только украинцы сами могут внедрить эти реформы».

Позже фраза «Как я сказал президенту, Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат» была убрана из блога. Петер Стано добавил в своем комментарии, что визит Борреля в Украину «позволил донести ключевые месседжи».

Как известно, Боррель планировал посетить Украину еще в марте, однако из-за введения карантина он отложил свой визит.  
ForUm

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