В Министерстве внутренних дел призывают владельцев похищенных автомобилей не выкупать их у злоумышленников, а обращаться в полицию.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНИАН.
«Я хочу обратиться к гражданам, у которых похищают авто, а потом похитители предлагают выкупить украденный автомобиль. Достаточно большое количество граждан соглашается на требования злоумышленников и платят деньги, но такие ваши действия стимулируют рынок угона автомобилей», - сказал Геращенко и добавил: «Поэтому, если у вас украли автомобиль, звоните в полицию и не соглашайтесь на предложения злоумышленников выкупить свою машину».
В свою очередь начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский отметил, что зачастую в Украине угоняют автомобили марок: Toyota, Lexus, Hyundai, Kia, Mazda и Honda. Несколько реже, по его словам, воруют европейские и американские авто. Дзюбинский посоветовал водителям страховать автомобили на полную стоимость, поскольку это лучший способ защититься от кражи, так как владельцу застрахованного авто нет смысла платить выкуп похитителям, а поэтому похитителям не интересны такие автомобили.
Также он добавил, что самый легкий способ заработка для злоумышленников - это угнать автомобиль и продать его снова владельцу. Если же это не удается, то злоумышленники разбирают эти автомобили и продают по запчастям или перегоняют за границу и сбывают там. Он также добавил, что в этом году похитителям удалось нажиться на выкупе украденных автомобилей у 29 владельцев. Все это автомобили престижных марок. Однако он добавил, что эта цифра может быть значительно больше, ведь есть такие автовладельцы, которые выкупают свои автомобили у злоумышленников, а полиции говорят, что нашли свой автомобиль.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.
22 сентября документ подписал президент.
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