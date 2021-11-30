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Киевские полицейские задержали работника автомойки за угон автомобиля клиента.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, подвыпивший злоумышленник решил прокатиться на чужой «Тесле», взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения.  

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что он оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. По словам мужчины, когда он вернулся, он не смог найти свое транспортное средство.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, а ориентировку автомобиля получили все экипажи патрульной полиции Киева. Почти одновременно полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей.

На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль «Тесла» и находящегося за рулем мужчину. Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме – прибор Драгер показал 2.36 промилле. Правоохранители составили на мужчину административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Следственно-оперативная группа изъяла транспортное средство для проведения необходимых экспертиз, а злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1985 года рождения, объяснивший свои действия тем, что хотел прокатиться по городу.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.  

Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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