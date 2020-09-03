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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона № 3301 проголосовали 309 народных депутатов.

Данным документом вносятся изменения в статью 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

В частности, за незаконное завладение транспортным средством не предусмотрено наказание в виде штрафа, а такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой за те же действия, совершенные с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как ранее сообщал ForUm, данный законопроект был принят в первом чтении 14 июля.

 
ForUm

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