В Одессе полицейские задержали женщину, которая угнала автомобиль такси и совершила на нем ДТП, сообщает пресс-служба областной полиции.

Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал.

Женщину полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотрено ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Правовая квалификация всем действиям фигурантки будет дана в ходе следствия.