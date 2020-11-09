также в разделеПроисшествия
На Киевщине мужчина напал с ножом на беременную 31
На Херсонщине перевернулся автобус: 2 человека погибли, 10 пострадали 47
ООС: Боевики открывали огонь у Водяного 9
В Украине за сутки – 8 687 случаев COVID-19 22
Нападавшему в Кривом Роге сообщено о подозрении 14
Появилось видео обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове 19
От коронавируса умер заведующий отделением инфекционной больницы Львова 44
Масштабное ДТП в Харькове: водителю сообщили о подозрении 19
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих 92
Двух полицейских задержали за вымогательство 0,5 млн гривен 15
На киевского предпринимателя совершили разбой и требовали 2 миллиона долларов 23
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана 68
В Кировоградской области на шахте погиб горняк 13
Обострение на Донбассе: 11 обстрелов, ранен военный 11
В Черкассах пациенты украли из больницы аппарат, необходимый для больных COVID-19 15
Боевики сбросили с беспилотника гранату, ранен военный 13
Вчера оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 8
На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей 52

В Одессе полицейские задержали женщину, которая угнала автомобиль такси и совершила на нем ДТП, сообщает пресс-служба областной полиции.

Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал.

Женщину полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотрено ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Правовая квалификация всем действиям фигурантки будет дана в ходе следствия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги