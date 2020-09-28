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Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом военнослужащими и курсантами состоится на Мемориале славы (Белгородское шоссе) в Харькове во вторник, 29 сентября.

Об этом сообщил начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев, передает Укринформ.

Он отметил, что церемония назначена на 9:00 29 сентября.

Жители Харькова продолжают нести цветы, игрушечные самолетики, лампадки в главный корпус Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба (ул. Сумская), также жители региона везут цветы на место катастрофы.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.
ForUm

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