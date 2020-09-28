также в разделеВыборы
«Батькивщина» выдвинула кандидата в мэры Киева 27
Шмыгаль: Закон не запрещает министрам участвовать в выборах 17
В СНБО заявили об активизации любителей «русского мира» в преддверии выборов 10
«УДАР» официально выдвинул Кличко в мэры Киева 21
«ЕС» поддержит Кличко на выборах мэра Киева 13
Список «Евросолидарности» в Киевсовет возглавит Марина Порошенко 15
Нефедов идет в Киевсовет от «Голоса» 11
Более 98 тысяч избирателей изменили свой избирательный адрес на местных выборах 15
Еще один нардеп собрался в мэры Киева 32
ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса 14
Притула идет в мэры Киева от «Голоса» 27
Донецкая «Слуга народа» требует провести выборы в прифронтовой зоне 32
ЦИК: В ряде районов Донбасса провести местные выборы невозможно 21
ЦИК направила Кабмину предложения по предотвращению COVID-19 на выборах 20
ЦИК объявила о победе Светличной на довыборах в Раду 35
ЦИК зарегистрировала Рудыка народным депутатом 45
ЦИК признала Рудыка избранным нардепом в 198-м округе 58
ЦИК объявила выборы в 86 ОТГ 38

Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала двух тезок и самого действующего мэра Ужгорода Богдана Андриива кандидатами на эту должность на местных выборах 25 октября. Соответственно - за кресло городского головы Ужгорода бороться три Богдана Андриива, однако все они имеют разные имена отчества и дату рождения, сообщила гражданская сеть «Опора».

Так, 23 сентября Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на мэра Ужгорода Богдана Евстафьевича Андриива, который сейчас является действующим городским головой, а также Богдана Михайловича Андриива и Богдана Ярославича Андриива. Все трое кандидатов баллотируются как самовыдвиженцы.

Богдан Евстафьевич Андриив занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Тогда субъектом его выдвижения была партия «Видродження». В 2019 году он баллотировался в народные депутаты от политсилы «Оппозиционный блок» и занимал седьмую позицию в списке.

Публичной информации о деятельности двух других Андриивых пока выяснить не удалось. Поэтому в сети «Опора» предполагают, что эти два кандидата зарегистрированы как технические.

В факте регистрации кандидатов с одинаковой фамилией нарушения законодательства нет. Впрочем, если по этому поводу будут заявления в полицию или у правоохранителей возникнут другие основания обратить внимание на данный факт, то задача правоохранителей, а впоследствии - суда, выяснить: не платил ли кто-то кандидату деньги за то, чтобы он зарегистрировался. Если ответ утвердительный, то это признаки преступления по статье 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя или кандидата) или по статье 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права, соединенное с обманом).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги