Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала двух тезок и самого действующего мэра Ужгорода Богдана Андриива кандидатами на эту должность на местных выборах 25 октября. Соответственно - за кресло городского головы Ужгорода бороться три Богдана Андриива, однако все они имеют разные имена отчества и дату рождения, сообщила гражданская сеть «Опора».

Так, 23 сентября Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на мэра Ужгорода Богдана Евстафьевича Андриива, который сейчас является действующим городским головой, а также Богдана Михайловича Андриива и Богдана Ярославича Андриива. Все трое кандидатов баллотируются как самовыдвиженцы.

Богдан Евстафьевич Андриив занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Тогда субъектом его выдвижения была партия «Видродження». В 2019 году он баллотировался в народные депутаты от политсилы «Оппозиционный блок» и занимал седьмую позицию в списке.

Публичной информации о деятельности двух других Андриивых пока выяснить не удалось. Поэтому в сети «Опора» предполагают, что эти два кандидата зарегистрированы как технические.

В факте регистрации кандидатов с одинаковой фамилией нарушения законодательства нет. Впрочем, если по этому поводу будут заявления в полицию или у правоохранителей возникнут другие основания обратить внимание на данный факт, то задача правоохранителей, а впоследствии - суда, выяснить: не платил ли кто-то кандидату деньги за то, чтобы он зарегистрировался. Если ответ утвердительный, то это признаки преступления по статье 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя или кандидата) или по статье 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права, соединенное с обманом).