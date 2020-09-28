Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси.

Тот в интервью изданию Le Journal du Dimanche высказал мнение, что власть в Беларуси не может принять «логику демократии», впечатлился мужеством протестующих и сделал вывод, что «Александр Лукашенко должен уйти в отставку», пишет БЕЛТА.

«Да, глава государства ознакомился с заявлением французского коллеги и ответил буквально следующее: «Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...

Помимо «желтых жилетов» также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп.

Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало.

И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома», - сообщила пресс-служба Лукашенко.