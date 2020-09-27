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В воскресенье, 27 сентября, в столице Беларуси Минске начались отключения мобильного интернета. В городе запланированы массовые акции протеста.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского провайдера телекоммуникационных услуг А1 в Twitter.

Провайдер отключил интернет из-за распоряжения властей.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», - говорится в сообщении.

В компании не сообщили, когда восстановят корректный доступ к интернету.

Напомним, сегодня в Минске должна состояться так называемая «народная инаугурация» Светланы Тихановской. В столице Беларуси уже начались задержания.

Напомним, Тихановская обратилась к белорусам в 50-й день протестов.
ForUm

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