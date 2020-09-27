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Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что демонстранты вышли на улицы «остановить режим» и «делают это мирно».

Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram.

По словам Тихановской, с момента подачи ее документов в Центральную избирательную комиссию Беларуси для участия в президентский выборах, которые прошли 9 августа, произошло много событий и решений.

«Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное - гордости за свой народ, гордость быть одной из вас», - говорится в ее обращении.

Лидер оппозиции добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

«Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия - это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим», - говорится в обращении.
ForUm

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