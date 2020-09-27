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Нардеп Николай Галушко выходит из партии Слуга народа. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook в воскресенье, 27 сентября.

Среди причин выхода депутат перечислил якобы «продажи мест в списках» и невозможность бороться «со старыми элитами» на местных выборах.

Служба безопасности партии Слуга народа начала проверки из-за заявления нардепа от политсилы Николая Галушко о якобы продаже всех мест в списке партии на округе № 97 в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа в воскресенье, 27 сентября.

Там считают такие обвинения «очень серьезными, поскольку „договорняки“ и торговля местами в списках противоречат моральным принципам команды». Поэтому служба безопасности партия начала проверки.

Кроме этого, политсила проверяет факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии Слуга народа Александр Дубинский.

«По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами Слуги народа в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы», — говорится в сообщении.
ForUm

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