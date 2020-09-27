Выживший при падении Ан-26 курсант Вячеслав Золочевский находится в состоянии средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному. Об этом заявил старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук, сообщает АрмияInform в воскресенье, 27 сентября.
«Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в крушении 25 сентября, на данный момент оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному», - сказано в материале.
По словам военного медика, Золочевский чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.
Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.
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