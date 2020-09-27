Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране объявлены военное положение и мобилизация после обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленным к войскам личным составам призываю явиться в территориальные военные комиссариаты», — отметил Пашинян.

Напомним, Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.

В свою очередь в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска приступили к контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.